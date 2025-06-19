Хирн: «Поражение Шираза от Берланги может разрушить его планы на бой с Канело»
Бой 12 июля станет ключевым этапом карьеры британца во втором среднем весе
около 3 часов назад
Промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке между британским боксером второй средней весовой категории Хамзой Ширазом (21-0-1, 17 КО) и американцем Эдгаром Берлангой (23-1, 18 КО), который состоится 12 июля в Нью-Йорке, США, сообщает Boxing News 24.
«Це переломний момент для Хамзы. Якщо его нокаутируют в среднем весе, что дальше? Поражение на мировом уровне отбросит его назад к национальным боям».
Также Хирн отмечает коммерческий потенциал Шираза, которого поддерживает Турки Аль аш-Шейх. Уже сейчас обсуждаются возможные бои с Канело Альваресом в 2026 году. Хамза, по словам промоутера, является важной фигурой в Эр-Рияде.
Хирн также высоко оценил нового тренера Хамзы — Энди Ли, считая его одним из ведущих специалистов в боксе. В случае удачной стратегии он видит шансы на победу над Берлангой.
При этом промоутер признает серьезную опасность оппонента — в уверенном и решительном состоянии Берланга способен нокаутировать оппонента.