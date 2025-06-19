Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке между британским боксером второй средней весовой категории Хамзой Ширазом (21-0-1, 17 КО) и американцем Эдгаром Берлангой (23-1, 18 КО), который состоится 12 июля в Нью-Йорке, США, сообщает Boxing News 24.

«Це переломний момент для Хамзы. Якщо его нокаутируют в среднем весе, что дальше? Поражение на мировом уровне отбросит его назад к национальным боям». Едді Хирн

Также Хирн отмечает коммерческий потенциал Шираза, которого поддерживает Турки Аль аш-Шейх. Уже сейчас обсуждаются возможные бои с Канело Альваресом в 2026 году. Хамза, по словам промоутера, является важной фигурой в Эр-Рияде.

Хирн также высоко оценил нового тренера Хамзы — Энди Ли, считая его одним из ведущих специалистов в боксе. В случае удачной стратегии он видит шансы на победу над Берлангой.

При этом промоутер признает серьезную опасность оппонента — в уверенном и решительном состоянии Берланга способен нокаутировать оппонента.