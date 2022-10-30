Реванш между Усиком и Джошуа признан боем года по версии WBO
Хирн рассказал, с кем Джошуа хочет провести свой следующий бой
Энтони планирует выйти в ринг против Диллиана Уайта
30 октября 19:26
Энтони Джошуа / Фото: shutterstockПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
Цитирует Хирна DAZN Boxing Show:
Первоначально мы планировали в декабре провести бой. Джошуа должен был встретиться с Тайсоном Фьюри, но этого не произошло, и, вероятно, следующий бой Эй Джей проведет в январе или феврале.
Разговаривал с ним на днях, он хочет драться с Диллианом Уайтом.
Есть ситуация с Уайлдером, которая определенно представляет собой бой.
Ранее Хирн рассказал, будет ли он работать с Беном.
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