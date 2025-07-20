Олег Гончар

Британский промоутер Эдди Хирн в эфире подкаста Boxing With Mannix & Mora поделился деталями попытки организовать поединок между экс-временным чемпионом WBC в первом среднем весе Сергеем Богачуком (26-2, 24 КО) и Джароном Эннисом, который недавно перешел в эту весовую категорию.

Хирн подчеркнул, что Эннис был решительно настроен именно на этот бой. «Эннис мне так и сказал: Хочу Богачука!» — процитировал промоутер.

По словам Хирна, предложение Богачуку было финансово выгодным, но украинский боксер неожиданно отказался от поединка, что удивило функционера.

Он отметил, что считал предложение чрезвычайно серьезным и не понимает причин отказа. Интересно, что ранее промоутер упоминал другие планы для Энниса: промежуточный бой до конца 2025 года и поединок с Верджилом Ортисом в начале следующего.

Напомним, ранее Богачук победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей, а Эннис одолел Эймантаса Станёниса, объединив титулы IBF и WBA.