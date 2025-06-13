Денис Седашов

Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что его клиент и чемпион мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) переходит в первую среднюю весовую категорию. Слова приводит Fighthype.

Эннис поднимается в весе. После боя со Станойонисом его окружила команда, врачи провели обследование, и они утверждают, что Джарон выступил значительно ниже своих возможностей. В то же время впечатляет то, что он сделал со Станойонисом, будучи лишь на 50% своих физических возможностей. Эдди Хирн

Напомним, последний бой Энниса состоялся в апреле 2025 года и завершился досрочной победой над экс-чемпионом мира Эймантасом Станёнисом.