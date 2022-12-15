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Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко

Эдди советует боксеру отказаться от услуг своего отца как тренера
Бокс Профессиональный бокс
09:52
Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
Теофимо Лопес / Фото: Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в эфире DAZN Boxing Show заявил, что бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) регрессировал после победы над Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

«Когда ты начинаешь сомневаться в каких-то вопросах по жизни, то это превращается в проблему. Но если ты начнешь сомневаться в себе, то это уже катастрофа. В Top Rank не должны были организовывать этот бой (с Сандором Мартином), но, при этом, ты обязан побеждать любые стили.

Сандор Мартин не тот парень, с которым нужно драться, когда тебя терзают сомнения, а у Теофимо несомненно есть проблемы с уверенностью. Не хочу показаться неуважительным, но ему нужно найти новую команду. Мне нравится его отец, но им пора расстаться.

Люди, близкие к ним, могут счесть мои слова за неуважение. Могут сказать: «Что он вообще понимает?» Я же говорю только то, что вижу. Я просто не думаю, что это работает. Не могу представить, чтобы Теофимо прямо сейчас смог победить кого-то из топов в весе до 63,5 кг.

Думаю, что исходя из того, что я видел в поединке с Камбососом или против Мартина, такое чувство, будто Теофимо регрессирует».

Напомним, ранее Лопес только с помощью спорного решения судей победил испанца Сандора Мартина.

Карен Агабекян
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Теги

Теофимо Лопес Эдди Хирн

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