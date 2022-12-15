Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко

Теофимо Лопес / Фото: Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в эфире DAZN Boxing Show заявил, что бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) регрессировал после победы над Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).



Сандор Мартин не тот парень, с которым нужно драться, когда тебя терзают сомнения, а у Теофимо несомненно есть проблемы с уверенностью. Не хочу показаться неуважительным, но ему нужно найти новую команду. Мне нравится его отец, но им пора расстаться.

Люди, близкие к ним, могут счесть мои слова за неуважение. Могут сказать: «Что он вообще понимает?» Я же говорю только то, что вижу. Я просто не думаю, что это работает. Не могу представить, чтобы Теофимо прямо сейчас смог победить кого-то из топов в весе до 63,5 кг.

Думаю, что исходя из того, что я видел в поединке с Камбососом или против Мартина, такое чувство, будто Теофимо регрессирует».