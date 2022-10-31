Хирн рассказал, с кем Джошуа хочет провести свой следующий бой
Хирн: «Я хотел бы организовать для Джошуа бои против Уайта, Уайлдера и Фьюри»
Однако британский промоутер выделил лишь один поединок
31 октября 07:22
Энтони Джошуа / Фото - leadership.ngПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который ведет дела экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), назвал три поединка, которые хотел бы организовать для своего клиента в 2023 году.
Цитирует Хирна dailymail.co.uk.
«Если говорить о следующих трех поединках, которые я хотел бы организовать, то это против Диллиана Уайта, Уайлдера и Фьюри. Это был бы год мечты, но даже один из них будет успехом, учитывая то, как все продвигается».
«Я чувствую, что поединок между «Эй Джеем» и Уайлдером – это массовое противостояние в супертяжелом весе, которое вызовет интерес по всему миру. В ринге сойдутся два титана, бой между которыми может закончиться в любой момент. Это потрясающий поединок».
Напомним, ранее Хирн рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой Джошуа.
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