Денис Седашов

Известный американский тренер Джеймс Али Башир заявил в интервью для YouTube-канала Seconds Out, что легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко планирует возвращение на ринг. По его словам, 49-летний Кличко хочет провести еще один бой в карьере — реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Я общался с Владимиром восемь-девять дней назад. Сейчас, как мне кажется, он наблюдает за дальнейшими шагами Александра Усика. Но я точно знаю, что Кличко хочет вернуться на ринг ради реванша с Фьюри. Он стремится к этому бою. Джеймс Али Башир

Напомним, Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встречались на ринге в 2015 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал британец.

Усик показал фрагмент подготовки к реваншу с Дюбуа.