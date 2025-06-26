Хргович о Баколе: «Возможно, он бабайка для девушек, потому что уродлив и толстый»
Хорватский боксер рассказал о сорванном бою с Баколе
около 2 часов назад
Хорватский супертяжелый вес Филип Хргович (18-1, 14 КО) рассказал об организации своего поединка против британца Дэвида Аделея (14-1, 13 КО), который состоится 16 августа в рамках вечера бокса Итаума – Уайт. Об этом сообщает BoxNation.
По словам Хрговича, сначала ему предлагали бой с Мартином Баколе, на который он согласился, но конголезец отказался.
Вместо этого промоутеры предложили кандидатуру Аделея, и соглашение было быстро заключено.
«Это было хорошее предложение, хороший бой, так что мы договорились. Ничего особенного, но немного неожиданно».
Хргович также иронично прокомментировал репутацию Баколе как «бабая дивизиона», которого, якобы, все боятся.
«Возможно, он бабай для девчонок, потому что уродливый и толстый, но не для настоящих бойцов».
Напомним, ранее Мозес Итаума заявил, что хочет бой с Хрговичем.