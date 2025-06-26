Олег Гончар

Хорватский супертяжелый вес Филип Хргович (18-1, 14 КО) рассказал об организации своего поединка против британца Дэвида Аделея (14-1, 13 КО), который состоится 16 августа в рамках вечера бокса Итаума – Уайт. Об этом сообщает BoxNation.

По словам Хрговича, сначала ему предлагали бой с Мартином Баколе, на который он согласился, но конголезец отказался.

Вместо этого промоутеры предложили кандидатуру Аделея, и соглашение было быстро заключено.

«Это было хорошее предложение, хороший бой, так что мы договорились. Ничего особенного, но немного неожиданно». Филип Хргович

Хргович также иронично прокомментировал репутацию Баколе как «бабая дивизиона», которого, якобы, все боятся.

«Возможно, он бабай для девчонок, потому что уродливый и толстый, но не для настоящих бойцов». Филип Хргович

Напомним, ранее Мозес Итаума заявил, что хочет бой с Хрговичем.