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Хргович планирует сорвать унификацию титулов Фьюри – Усик

Хорватский проспект является обязательным претендентом на пояс IBF
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 13:00
Хргович планирует сорвать унификацию титулов Фьюри – Усик
Филип Хргович / Фото - badlefthook
Промоутер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом дивизионе Филипа Хрговича (15-0, 12 КО), Калле Зауэрланд, подтвердил, что хорватский боксер хочет как можно быстрее сразиться с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО), тем самым помешав ему устроить унификацию с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Цитирует Зауэрланда Sky Sports.

«Хргович полтора года ждал финального элиминатора. Он победил Чжан Чжилея в тяжелом бою, и теперь IBF объявила обязательную защиту».


«IBF анонсировала бой Фьюри против Вячеслава Глазкова на следующий понедельник после поединка Тайсона с Кличко, после того как он побил человека, удерживающего титул в течение десяти лет. Вот что делает IBF. Она следует букве закона. Мы ожидаем, что они сделают это. Мы сразу же призвали устроить промоутерские торги. Мы рациональные люди, так что можете поговорить с нами».


«Мы следуем правилам. Мы обратились к IBF и сказали, что хотим немедленные промоутерские торги, потому что никто с нами не общался. Это сложная ситуация, но сейчас мы хотим промоутерские торги. Я не веду дела Усика. Он отличный боец, которого я был очень рад промоутировать во Всемирной боксерской суперсерии. Я занимаюсь делами Хрговича, и он получит свой шанс».


Напомним, накануне IBF назначила Хрговича официальным претендентом на чемпионский титул по их версии, которым владеет Усик.
Владимир Кириченко
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Теги

Филип Хргович Александр Усик IBF

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