Кишон Дэвис набросился с кулаками на соперника своего брата — видео
Бывший чемпион может получить дисквалификацию
около 5 часов назад
Американский легковес Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) оказался в центре скандала после вечера бокса в Норфолке, США.
Дэвис, который потерял титул WBO в легком весе, не уложившись в вес, что привело к отмене его боя с Эдвином Де Лос Сантосом. Это стоило ему гонорара в более чем $1 млн и статуса главного события вечера.
Эмоциональное состояние Кишона обострилось после поражения его брата Келвина Дэвиса (15-1, 8 КО) от Нахира Олбрайта (16-2, 7 КО) в со-главном бою.
Кишон и его младший брат Кеон (4-0, 3 КО) после боя повалили Олбрайта, прижали его головами и удерживали. После этого полиция вывела Кишона с арены. Теперь Дэвиса могут дисквалифицировать.
Кеон, который одержал победу в тот вечер, также может быть наказан.
В 2023 году Кишон Дэвис отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление марихуаны.
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