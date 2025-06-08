Олег Гончар

Американский легковес Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) оказался в центре скандала после вечера бокса в Норфолке, США.

Дэвис, который потерял титул WBO в легком весе, не уложившись в вес, что привело к отмене его боя с Эдвином Де Лос Сантосом. Это стоило ему гонорара в более чем $1 млн и статуса главного события вечера.

Эмоциональное состояние Кишона обострилось после поражения его брата Келвина Дэвиса (15-1, 8 КО) от Нахира Олбрайта (16-2, 7 КО) в со-главном бою.

Кишон и его младший брат Кеон (4-0, 3 КО) после боя повалили Олбрайта, прижали его головами и удерживали. После этого полиция вывела Кишона с арены. Теперь Дэвиса могут дисквалифицировать.

📽️ ESPN footage from backstage shows some of the incident that took place earlier tonight between the Davis brothers and Nahir Alright. Albright claims he was jumped and headbutted. Police were called, and Keyshawn Davis had to be escorted out of the Scope Arena in his hometown… pic.twitter.com/vKzcoOdLiU — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) June 8, 2025

Кеон, который одержал победу в тот вечер, также может быть наказан.

В 2023 году Кишон Дэвис отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление марихуаны.