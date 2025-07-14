Владимир Кириченко

Китайский ветеран хевивейта Чжан Чжилей (27-3–1, 22 KO) для iFL TV поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Бой Усик – Дюбуа состоится на следующей неделе. Кто победит?

«Раньше я был поклонником стиля Усика. Я им и остаюсь, но в этот раз я отдаю предпочтение Дюбуа».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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