Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в эфире YouTube-канала Bet it Drives Show поделился мыслями о использовании трэштока для раскрутки боксерских боев и объяснил, где проходит грань допустимого.

Украинский боксер признал, что современный спорт является частью индустрии развлечений, однако подчеркнул, что привлекать внимание аудитории можно без унижений.

Сейчас спорт – это же тоже про развлечения, про энтертеймент. Он не может быть скучным. Он должен быть, в частности, и веселым. Конечно, но мне очень не нравится трэш-ток. Почему? Потому что это грязь. Да, можно раскручивать поединок и без плохих слов. А когда уже начинается грязь, особенно когда люди переходят на личности, оскорбляют семью, родных или кого-то еще, – для меня это слишком. Александр Усик

«А что, я буду с коровами общаться?»: Усик вспомнил, как в детстве не хотел учить иностранный язык.