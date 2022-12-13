ESPN составила рейтинг топ-100 лучших боксеров современности. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Костя Цзю назвал Усика и бивола лучшими боксерами 2022 года
Легендарный австралиец отметил победу украинца в реванше с Джошуа
13 декабря 17:50
Александр Усик / Фото - GettyImagesЭкс-абсолютный чемпион мира Костя Цзю назвал лучших боксеров уходящего 2022 года. В рейтинг легендарного австралийца вошли россиянин дмитрий бивол (21-0, 11 KO), чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBА, и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), обладатель титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO.
«Один из них – это Усик, как он выглядел во втором бою с Энтони Джошуа. Этого достаточно. Конечно, еще и дима бивол. Так уверенно победить Сауля Альвареса, по сути, на его территории. Думаю, двух боксеров достаточно».
Напомним, ESPN составила рейтинга топ-100 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
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