Котельник: «Кремлева не выкорчевать с этой должности, пока он не сдохнет сам»
Котельник: «кремлев делает все, что ему скажет путин. Кроме денег и власти у него ничего нет»
Бывший чемпион мира – о неадекватных решениях Международной ассоциации бокса
08 октября 21:31
Андрей Котельник / Фото - kamp-sport.comЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник порталу Lucky Punch рассказал о влиянии рашистского президента путина на главу Международной ассоциации бокса (IBA) умара кремлева.
«кремлев – правая рука диктатора путина, который хочет уничтожить Украину. И он делает все, что ему скажет главнокомандующий. Какое он имеет отношение к боксу? Он что, боксер? Чего он достиг в боксе, что он управляет IBA и принимает какие-либо решения?».
«Кроме денег и власти у него ничего нет. У таких людей ничего святого нет. Там принципиально завязаны на манипулировании через власть и деньги».
«Сегодня миром правят деньги. Человеческие жизни женщин, детей, мужчин ничего не стоят. Посмотрите, сколько россиян за последние 10 лет возглавляли федерации в разных видах спорта. У них есть «газпром», который финансирует все эти процессы и главнокомандующий путин, который рассказывает, что их все должны бояться и уважать».
Напомним, ранее IBA допустила российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, на которых они смогут выступать с национальной символикой своих стран. Также Ассоциация приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства властей страны в ее деятельность.
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