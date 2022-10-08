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Котельник: «кремлев делает все, что ему скажет путин. Кроме денег и власти у него ничего нет»

Бывший чемпион мира – о неадекватных решениях Международной ассоциации бокса
Бокс Аматорский бокс
08 октября 21:31
Котельник: «кремлев делает все, что ему скажет путин. Кроме денег и власти у него ничего нет»
Андрей Котельник / Фото - kamp-sport.com
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник порталу Lucky Punch рассказал о влиянии рашистского президента путина на главу Международной ассоциации бокса (IBA) умара кремлева.

«кремлев – правая рука диктатора путина, который хочет уничтожить Украину. И он делает все, что ему скажет главнокомандующий. Какое он имеет отношение к боксу? Он что, боксер? Чего он достиг в боксе, что он управляет IBA и принимает какие-либо решения?».


«Кроме денег и власти у него ничего нет. У таких людей ничего святого нет. Там принципиально завязаны на манипулировании через власть и деньги».


«Сегодня миром правят деньги. Человеческие жизни женщин, детей, мужчин ничего не стоят. Посмотрите, сколько россиян за последние 10 лет возглавляли федерации в разных видах спорта. У них есть «газпром», который финансирует все эти процессы и главнокомандующий путин, который рассказывает, что их все должны бояться и уважать».


Напомним, ранее IBA допустила российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, на которых они смогут выступать с национальной символикой своих стран. Также Ассоциация приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства властей страны в ее деятельность. 
Владимир Кириченко
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Андрей Котельник IBA

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