Красюк: «Если бой Фьюри – Усик не состоится до 4 марта, тогда его, может, вообще не будет»

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью instagram.com/boxingukraineboxing заявил, что затягивание с организацией поединка с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) может привести к его срыву:



Поэтому останавливаемся на этой версии. Но дальше в арабских странах начнется Рамадан, во время которого точно никто ничего делать не будет. Если этот бой не состоится до 4 марта, он сможет пройти в конце апреля – начале мая.

Если мы так долго затянем, у нас будут появляться кейсы с обязательными защитами. Как мы их будем разруливать? Сможем ли?

Тогда IBF может выйти и выдать решение по промоутерским торгам. И тогда уже этот поединок или будет не за абсолюта, или вообще не будет.