Красюк: «Хэйни не представляет собой ничего сверхъестественного. Ломаченко могут помешать победить только травмы»

Промоутер Александр Красюк заявил FightNews, что не видит шансов у Девина Хэйни (29-0, 15 КО) в бою против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Да, соперник был не подарок, мощный. И, на мой взгляд, соперник Ломаченко, выйдя в ринг с Хэйни, имеет больше шансов одержать победу. Поэтому Ломаченко имеет еще больше шансов. Конечно же, в моем понимании он бесспорный фаворит в этом поединке».

Хэйни не представляет собой ничего сверхъестественного. Единственное, что может помешать Ломаченко хорошо выступить в этом поединке, — это травмы, состояние здоровья и состояние психики. Это три абсолютно субъективных момента, никак не связанных с соперником. У соперника нет ничего такого ценного, что бы он мог противопоставить Ломаченко».