Красюк: «Хэйни не представляет собой ничего сверхъестественного. Ломаченко могут помешать победить только травмы»
Промоутер Александр Красюк заявил FightNews, что не видит шансов у Девина Хэйни (29-0, 15 КО) в бою против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
«Последний поединок Ломаченко очень многое показал. Во-первых, он показал, что Вася по-прежнему в строю, несмотря на перерывы, травмы и так далее. Он крепкий, он знает, что нужно сделать и когда включиться.
Да, соперник был не подарок, мощный. И, на мой взгляд, соперник Ломаченко, выйдя в ринг с Хэйни, имеет больше шансов одержать победу. Поэтому Ломаченко имеет еще больше шансов. Конечно же, в моем понимании он бесспорный фаворит в этом поединке».
Хэйни не представляет собой ничего сверхъестественного. Единственное, что может помешать Ломаченко хорошо выступить в этом поединке, — это травмы, состояние здоровья и состояние психики. Это три абсолютно субъективных момента, никак не связанных с соперником. У соперника нет ничего такого ценного, что бы он мог противопоставить Ломаченко».
В команде Хэйни уже готовят анонс боя с Ломаченко.
Комментарии 0