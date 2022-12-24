Красюк: «Хижняк не хочет над защитой работать»

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Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что готов работать с Александром Хижняком:



У него есть цель – он хочет стать олимпийским чемпионом. Он к этому идет, работает, снова стал чемпионом Украины. Не хочет над защитой работать, единственное что. А над этим нужно поработать, как показал финал прошедшей Олимпиады. Чемпионат Украины показывал тоже самое.

Но он целеустремлен, идет к своей цели, поэтому Бог ему в помощь. Пусть занимается.