Хижняк: «На ОИ-2024 мы ставим себе цель – золотую медаль»
Красюк: «Хижняк не хочет над защитой работать»
Промоутер заявил, что всегда готов сотрудничать с Александром
17:20
Фото: ФБУ
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что готов работать с Александром Хижняком:
Давненько не общались. Я поздравил его с днем рождения еще в августе. Я ему давно сказал, что дверь всегда открыта. Как только надумаешь – приходи.
У него есть цель – он хочет стать олимпийским чемпионом. Он к этому идет, работает, снова стал чемпионом Украины. Не хочет над защитой работать, единственное что. А над этим нужно поработать, как показал финал прошедшей Олимпиады. Чемпионат Украины показывал тоже самое.
Но он целеустремлен, идет к своей цели, поэтому Бог ему в помощь. Пусть занимается.
Хищняк настроен на золото Олимпийских игр-2024.
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