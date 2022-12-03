«На протяжении многих лет, еще начиная с Кличко…» В команде украинца заявили, что препятствие для боя Фьюри – Усик будет устранено
Красюк назвал главного виновника срыва мегафайта Усик – Фьюри
Промоутер украинца разложил все по полочкам
08:41
Усик и Фьюри / Фото - skysports.comПромоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу Boxing Social с уверенностью заявил, что лишь обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) виновен в том, что не вышел в ринг с украинцем.
«Я думаю, что Фьюри избегал Усика раньше. Это не неуважительный комментарий, а факт. В этом году у Фьюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт согласился отойти в сторону. Энтони Джошуа, у которого был незамедлительный реванш с Усиком, согласился отойти в сторону. Наши партнеры на Ближнем Востоке согласились провести бой».
«Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом заключается проблема».
Промоутер Фьюри считает, что в случае победы над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) «Цыганский король» должен сразиться с Усиком.
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