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Красюк назвал главного виновника срыва мегафайта Усик – Фьюри

Промоутер украинца разложил все по полочкам
Бокс Профессиональный бокс
08:41
Красюк назвал главного виновника срыва мегафайта Усик – Фьюри
Усик и Фьюри / Фото - skysports.com
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу Boxing Social с уверенностью заявил, что лишь обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) виновен в том, что не вышел в ринг с украинцем.

«Я думаю, что Фьюри избегал Усика раньше. Это не неуважительный комментарий, а факт. В этом году у Фьюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт согласился отойти в сторону. Энтони Джошуа, у которого был незамедлительный реванш с Усиком, согласился отойти в сторону. Наши партнеры на Ближнем Востоке согласились провести бой».


«Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом заключается проблема».


Промоутер Фьюри считает, что в случае победы над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) «Цыганский король» должен сразиться с Усиком.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк

Комментарии 1

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3 декабря 2022г. 15:34
Тайсон заробляє на ажіотажі довкола нього, просто бізнес.. на мою думку якби бій відбувся то Усик виграв хоча із великими зусиллями, але виграв би!
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