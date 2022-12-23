Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:25
Смешанные единоборства. Combate Global
15:10
Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»

Гендир К2 Promotions упомянул и об Али с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 22:49
Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»
Усик – Фьюри / Фото - lasueur.com
Промоутер обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, ответил на вопрос, станет ли триумфатор поединка Усик – Фьюри величайшим боксером всех времен.

«Нельзя сместить Мохаммеда Али или Майка Тайсона с их позиций, занимаемых ими в истории бокса. Добавить еще кого-то в эти позиции – можно. И, однозначно, победитель будет добавлен в этот перечень величайших боксеров в истории».


«Мохаммед Али навсегда останется The Greatest. 10 лет, 50 лет еще пройдет. Мохаммед Али – это бренд. Я недавно видел старую бабушку в Европе. Она шла в толстовке с изображением Мохаммеда Али. Возможно, она не знает, кто это, но кофту носит. Неважно, как он выигрывал или проигрывал. У него было достаточно провалов в карьере. Так же и Майк Тайсон. Он окончил карьеру на канвасе ринга. Но Майк Тайсон это Майк Тайсон».


«Если кого-то из Украины, кто не знает бокс, не следил за этим спортом, спросить, что такое профессиональный бокс, все скажут – Майк Тайсон или Мохаммед Али».


Также Красюк заявил, что его подопечный может нокаутировать Фьюри в предстоящем поединке.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-тренер Джошуа рассказал, при каком условии Эй Джей мог стать трехкратным чемпионом мира
Экс-тренер Джошуа рассказал, при каком условии Эй Джей мог стать трехкратным чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
14:16
Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»
Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»
Бокс Профессиональный бокс
13:28
Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Бокс Профессиональный бокс
10:45
Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Красюк: «Усик может нокаутировать Фьюри. Чем больше шкаф, тем громче он падает»
Красюк: «Усик может нокаутировать Фьюри. Чем больше шкаф, тем громче он падает»
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:00

Новости: Бокс

Мейвезер: «Я не буду принимать подарки на Рождество»
Мейвезер: «Я не буду принимать подарки на Рождество»
Профессиональный бокс
15:59
Спенс: «Мой тренер помог бы Джошуа выйти на топ-уровень»
Спенс: «Мой тренер помог бы Джошуа выйти на топ-уровень»
Профессиональный бокс
15:18
Экс-тренер Джошуа рассказал, при каком условии Эй Джей мог стать трехкратным чемпионом мира
Экс-тренер Джошуа рассказал, при каком условии Эй Джей мог стать трехкратным чемпионом мира
Профессиональный бокс
14:16
Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»
Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»
Профессиональный бокс
13:28
Тренер Дюбуа: «Джошуа нужно перестать сомневаться в себе, а не винить во всех неудачах тренеров»
Тренер Дюбуа: «Джошуа нужно перестать сомневаться в себе, а не винить во всех неудачах тренеров»
Профессиональный бокс
12:36
Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Профессиональный бокс
10:45
Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Профессиональный бокс
09:30
Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»
Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»
Профессиональный бокс
23 декабря 22:49
Тим Цзю: «Пусть Чарло держит ремни блестящими, потому что я иду за ними»
Тим Цзю: «Пусть Чарло держит ремни блестящими, потому что я иду за ними»
Профессиональный бокс
23 декабря 22:12
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости