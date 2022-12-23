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Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»
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23 декабря 22:49
Усик – Фьюри / Фото - lasueur.comПромоутер обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, ответил на вопрос, станет ли триумфатор поединка Усик – Фьюри величайшим боксером всех времен.
«Нельзя сместить Мохаммеда Али или Майка Тайсона с их позиций, занимаемых ими в истории бокса. Добавить еще кого-то в эти позиции – можно. И, однозначно, победитель будет добавлен в этот перечень величайших боксеров в истории».
«Мохаммед Али навсегда останется The Greatest. 10 лет, 50 лет еще пройдет. Мохаммед Али – это бренд. Я недавно видел старую бабушку в Европе. Она шла в толстовке с изображением Мохаммеда Али. Возможно, она не знает, кто это, но кофту носит. Неважно, как он выигрывал или проигрывал. У него было достаточно провалов в карьере. Так же и Майк Тайсон. Он окончил карьеру на канвасе ринга. Но Майк Тайсон это Майк Тайсон».
«Если кого-то из Украины, кто не знает бокс, не следил за этим спортом, спросить, что такое профессиональный бокс, все скажут – Майк Тайсон или Мохаммед Али».
Также Красюк заявил, что его подопечный может нокаутировать Фьюри в предстоящем поединке.