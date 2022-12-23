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Красюк: «Усик может нокаутировать Фьюри. Чем больше шкаф, тем громче он падает»

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Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:00
Красюк: «Усик может нокаутировать Фьюри. Чем больше шкаф, тем громче он падает»
Александр Красюк Александр Усик / Фото - Facebook
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing с уверенностью заявил, что его подопечный может нокаутировать обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в предстоящем поединке.

«Конечно, Усик может нокаутировать Фьюри. Вы лучше меня знаете, что для того, чтобы отправить человека в нокаут, нужно задеть его подбородок с должной силой в подходящий момент. Неважно, насколько большой человек. Чем больше шкаф, тем громче он падает».


«Фьюри падал много раз, даже от крузера. Посмотрите, как много раз его ронял Уайлдер. Да, Деонтей бьет тяжело. Но я имею в виду, что он находил возможность донести свой удар. Это значит, что у Фьюри есть проблемы с защитой. Он пропускает удары, а это значит, что есть возможность нокаутировать его».


Напомним, известный американский промоутер Лу ДиБелла поделился ожиданиями от боя Усик – Фьюри.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри

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