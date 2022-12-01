Хргович планирует сорвать унификацию титулов Фьюри – Усик
Красюк: «Усик не освободит титул ради поединка с Фьюри»
Промоутер украинца – о возможной унификации поясов в хэвивейте
01 декабря 14:25
Александр Усик / Фото - japantimes.co.jpПромоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу iD Boxing заверил, что его подопечный не станет отказываться от одного из своих титулов ради того, чтобы выйти ринг против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).
«Если кто-то задумывается о возможности того, что Усик освободит титул, то он совершенно ошибается. Александр никогда не откажется от пояса. Усик будет идти за званием абсолютного чемпиона, что бы для этого ни потребовалось».
«Драться со всеми обязательными претендентами – не самый любимый сценарий Усика, но так как Александр считает себя в положительном смысле упрямым, целеустремленным человеком, он этого не пропустит. Он будет идти вперед и справляться с вызовами».
Напомним, что в данный момент на поединке с Усиком активно настаивает обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.