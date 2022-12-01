Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Красюк: «Усик не освободит титул ради поединка с Фьюри»

Промоутер украинца – о возможной унификации поясов в хэвивейте
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 14:25
Красюк: «Усик не освободит титул ради поединка с Фьюри»
Александр Усик / Фото - japantimes.co.jp
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу iD Boxing заверил, что его подопечный не станет отказываться от одного из своих титулов ради того, чтобы выйти ринг против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Если кто-то задумывается о возможности того, что Усик освободит титул, то он совершенно ошибается. Александр никогда не откажется от пояса. Усик будет идти за званием абсолютного чемпиона, что бы для этого ни потребовалось».


«Драться со всеми обязательными претендентами – не самый любимый сценарий Усика, но так как Александр считает себя в положительном смысле упрямым, целеустремленным человеком, он этого не пропустит. Он будет идти вперед и справляться с вызовами».


Напомним, что в данный момент на поединке с Усиком активно настаивает обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Филип Хргович Тайсон Фьюри Александр Красюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Бокс Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Бокс Профессиональный бокс
15:47
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11:00

Новости: Бокс

Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Профессиональный бокс
21:49
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Профессиональный бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Профессиональный бокс
13:00
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
11:00
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости