Кроуфорд извинился за Кишона Дэвиса, который напал на соперника своего брата.
Нахир Олбрайт после победы над Келвином Дэвисом подвергся нападению — ситуацию урегулировал Кроуфорд
около 4 часов назад
Американский суперлегковес Нахир Олбрайт (17-2, 7 КО) после победы над Келвином Дэвисом (15-1, 8 КО) стал жертвой нападения со стороны братьев побежденного Кишона и Кеона.
По словам Нахира в интервью FightHub TV, Кишон даже ударил его головой, оставив большую гематому.
Ситуация приняла неожиданный поворот благодаря вмешательству чемпиона мира Теренса Кроуфорда, который поддерживает дружеские отношения с Кишоном, а его тренер Брайан «БоМак» Макинтайр работает с братьями Дэвисами.
Олбрайт рассказал:
«После боя Теренс и БоМак пришли ко мне в раздевалку. Сказали: “Чувак, извини, что так вышло”. Мы даже сфотографировались вместе. Это много для меня значит, ведь речь о Теренсе!»
Братья Дэвисы извинились в соцсетях, объяснив, что эмоции взяли верх из-за напряжения.