Олег Гончар

Американский суперлегковес Нахир Олбрайт (17-2, 7 КО) после победы над Келвином Дэвисом (15-1, 8 КО) стал жертвой нападения со стороны братьев побежденного Кишона и Кеона.

По словам Нахира в интервью FightHub TV, Кишон даже ударил его головой, оставив большую гематому.

Ситуация приняла неожиданный поворот благодаря вмешательству чемпиона мира Теренса Кроуфорда, который поддерживает дружеские отношения с Кишоном, а его тренер Брайан «БоМак» Макинтайр работает с братьями Дэвисами.

Олбрайт рассказал:

«После боя Теренс и БоМак пришли ко мне в раздевалку. Сказали: “Чувак, извини, что так вышло”. Мы даже сфотографировались вместе. Это много для меня значит, ведь речь о Теренсе!»

Братья Дэвисы извинились в соцсетях, объяснив, что эмоции взяли верх из-за напряжения.