Кроуфорд о бое с Альваресом: «13 сентября моя рука снова будет поднята»
Американец не сомневается в своей победе
14 минут назад
Чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поделился своими ожиданиями от боя с Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO). Слова приводит Ring Magazine.
Мой безупречный рекорд говорит сам за себя. Я лучший в мире. Независимо от соперника или весовой категории, я всегда выходил победителем. 13 сентября моя рука снова будет поднята.
Поединок между Канело и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Бой покажет Netflix.
Альварес и Кроуфорд устроили дуэль взглядов.