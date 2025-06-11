Кроуфорд показал форму перед боем с Канело – видео с тренировки

Денис Седашов

Один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) готовится к мегабою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Поединок состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, а эксклюзивную трансляцию организует Netflix.

В сети появилось видео с тренировки Кроуфорда, на котором видно, в какой форме американец подходит к поединку.

Terence Crawford is locked in as camp gets underway for his fight against Canelo Alvarez 🔒#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas pic.twitter.com/ohIjblhKwv — Ring Magazine (@ringmagazine) June 10, 2025

Кроуфорд ответил, завершит ли карьеру после боя с Альваресом.