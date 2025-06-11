Кроуфорд показал форму перед боем с Канело – видео с тренировки
Бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе
около 2 часов назад
Один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) готовится к мегабою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
Поединок состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, а эксклюзивную трансляцию организует Netflix.
В сети появилось видео с тренировки Кроуфорда, на котором видно, в какой форме американец подходит к поединку.
Кроуфорд ответил, завершит ли карьеру после боя с Альваресом.
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