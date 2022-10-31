Кроуфорд? Спенс анонсировал объявление следующего боя

И он сделал это с очень довольным смайлом

Фото: World Boxing News

Чемпион мира по версиях WBC, IBF и WBA в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) в Twitter анонсировал большие новости по поводу своего следующего боя.



«Скоро анонс».

Announcement soon … — Errol Spence (@ErrolSpenceJr) October 30, 2022





Отметим, что возле своего короткого поста Спенс поставил довольный смайл. Сложно представить, что для Эррола какой-то бой воспринялся бы более радостно чем против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда за абсолютное чемпионство.

Интересно, что ранее сообщалось, что Спенсу и Кроуфорду не удалось договориться о бое. Поэтому среди претендентов на бой с американцем появились имена Эймантаса Станиониса, Кита Турмана и Джарон Эннис. Но первоочередное право на бой с Эрролом имеет претендент по линии WBA Станионис.