Президент WBC назвал Энниса и Турмана главными кандидатами на поединок со Спенсом
Кроуфорд? Спенс анонсировал объявление следующего боя
И он сделал это с очень довольным смайлом
31 октября 10:55
Фото: World Boxing News
Чемпион мира по версиях WBC, IBF и WBA в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) в Twitter анонсировал большие новости по поводу своего следующего боя.
«Скоро анонс».
Announcement soon …— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) October 30, 2022
Отметим, что возле своего короткого поста Спенс поставил довольный смайл. Сложно представить, что для Эррола какой-то бой воспринялся бы более радостно чем против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда за абсолютное чемпионство.
Интересно, что ранее сообщалось, что Спенсу и Кроуфорду не удалось договориться о бое. Поэтому среди претендентов на бой с американцем появились имена Эймантаса Станиониса, Кита Турмана и Джарон Эннис. Но первоочередное право на бой с Эрролом имеет претендент по линии WBA Станионис.
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