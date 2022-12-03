Кроуфорд: «Чарло не на моем уровне»
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Звезда мирового бокса отметил качества известных легковесов
13:00
Теренс Кроуфорд / Фото - bleacherreportЧемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) в интервью Boxing Scene поделился своим мнением относительно предстоящего поединка в легком дивизионе между Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 KO) и Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).
«Это будет отличный бой. Это два взрывных боксера. Думаю, что Дэвиса преимущество в ударной мощи, но Райана тоже нельзя списывать со счетов. У него мощный левый боковой, он высокий и длиннорукий – они оба быстрые, но у Райана длиннее дистанция. Так что, если посмотреть, можно сказать, что Джервонта нокаутом, а Райан решением».
«Если Райан сможет переработать Дэвиса и держаться на дистанции, он может победить. Если Дэвис подберется к Райану и сможет наносит те мощные удары, который он обычно наносит любому сопернику, то Дэвис победит нокаутом. Так что это будет отличный бой, который стоит посмотреть».
Напомним, что поединок между Джервонтой и Райаном может состояться 15 апреля.
Комментарии 0