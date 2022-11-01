Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:00
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Кроуфорда не будет. Спенс 17 декабря может выйти в ринг против экс-чемпиона мира

Ивент планируют провести в Далласе
Бокс Профессиональный бокс
07:41
Кроуфорда не будет. Спенс 17 декабря может выйти в ринг против экс-чемпиона мира
Эррол Спенс / Фото - talksport.com
Чемпион мира по версиям WBA/WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 KO) следующий поединок проведет против экс-обладателя титула в этом дивизионе Кита Турмана (30-1, 22 KO), который является главным претендентом по линии WBC. Об этом сообщает YouTube-канал Blue Blood Sports TV

Поединок запланирован на 17 декабря в Далласе (штат Техас, США), где уже долгое время проживает звездный чемпион.

Отметим, что 33-летний Турман завоевал статус претендента, когда уверенно перебоксировал по очкам Марио Барриоса в феврале этого года.

Что касается Спенса-мл, у него не так давно сорвались переговоры относительно организации мегафайта с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, который решил выйти в ринг с малозвестным Давидом Аванесяном.

В своем последнем бою Спенс техническим нокаутом победил кубинца Йордениса Угаса и забрал уже третий пояс в велтервейте.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эррол Спенс Кит Турман

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кроуфорд? Спенс анонсировал объявление следующего боя
Кроуфорд? Спенс анонсировал объявление следующего боя
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 10:55
Президент WBC назвал Энниса и Турмана главными кандидатами на поединок со Спенсом
Президент WBC назвал Энниса и Турмана главными кандидатами на поединок со Спенсом
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 14:07
Обязательные претенденты на пояса Спенса требуют от IBF и WBA поединка с американцем
Обязательные претенденты на пояса Спенса требуют от IBF и WBA поединка с американцем
Бокс Профессиональный бокс
24 октября 10:24
Непобежденный нокаутер требует у IBF бой со Спенсом
Непобежденный нокаутер требует у IBF бой со Спенсом
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 17:59
Спенс нашел замену Кроуфорду и проведет поединок с обязательным претендентом WBA
Спенс нашел замену Кроуфорду и проведет поединок с обязательным претендентом WBA
Бокс Профессиональный бокс
22 октября 10:00
Мегафайт Кроуфорд – Спенс может состояться 4 февраля
Мегафайт Кроуфорд – Спенс может состояться 4 февраля
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 10:27

Новости: Бокс

WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
Профессиональный бокс
12:00
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Профессиональный бокс
11:48
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Профессиональный бокс
11:12
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Профессиональный бокс
10:00
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Профессиональный бокс
09:52
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Профессиональный бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Профессиональный бокс
09:22
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
08:59
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Профессиональный бокс
08:45
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости