Кроуфорд? Спенс анонсировал объявление следующего боя
Кроуфорда не будет. Спенс 17 декабря может выйти в ринг против экс-чемпиона мира
Ивент планируют провести в Далласе
07:41
Эррол Спенс / Фото - talksport.comЧемпион мира по версиям WBA/WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 KO) следующий поединок проведет против экс-обладателя титула в этом дивизионе Кита Турмана (30-1, 22 KO), который является главным претендентом по линии WBC. Об этом сообщает YouTube-канал Blue Blood Sports TV
Поединок запланирован на 17 декабря в Далласе (штат Техас, США), где уже долгое время проживает звездный чемпион.
Отметим, что 33-летний Турман завоевал статус претендента, когда уверенно перебоксировал по очкам Марио Барриоса в феврале этого года.
Что касается Спенса-мл, у него не так давно сорвались переговоры относительно организации мегафайта с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, который решил выйти в ринг с малозвестным Давидом Аванесяном.
В своем последнем бою Спенс техническим нокаутом победил кубинца Йордениса Угаса и забрал уже третий пояс в велтервейте.
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