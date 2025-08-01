Олег Гончар

Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин прокомментировал вечеринку, которую устроила команда Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) перед их реваншем 19 июля на Уэмбли.

В интервью SecondsOut Лапин заявил, что команда Дюбуа знала, что делает, так как это могло подходить Даниэлю.

«Они четко осознавали свои действия — команда хорошо знает психологические особенности Даниэля. Большинству бойцов перед поединком требуется минимум внешнего воздействия: даже незнакомые лица могут отнимать энергию и отвлекать. Наиболее эффективная подготовка — в окружении только команды и самых близких, чтобы сохранять полную концентрацию». Сергей Лапин

Тренер Дюбуа Дон Чарльз уточнил, что это был не вечер, а командный сбор для мотивации. Однако Лапин считает, что такой подход отвлек внимание Дюбуа, что повлияло на его выступление.

Усик, готовясь в закрытом режиме, сохранил титулы WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring.

Напомним, ранее Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа.