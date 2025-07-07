Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в двух дивизионах британец Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) 2 декабря проведет бой с Эйсой Аль Дахом (8-3, 4 КО) на шоу в Дубае. Об этом сообщает Boxing Scene.

Для 46-летнего Рикки это будет первый бой за 13 лет. Хаттон в последний раз дрался в 2012 году, когда его нокаутировал в 9-м раунде украинец Вячеслав Сенченко.

Аль Даху 46 лет, он первый профессиональный боксер из Объединенных Арабских Эмиратов. Он стал профессионалом в 2007 году.

Последний бой Аль Даха состоялся в 2021 году, когда его остановил в 1-м раунде мексиканский боксер Педро Дельгадо. С 2022 года он работает преимущественно промоутером.

Ранее Хаттон выразил желание провести боксерский поединок с футбольной звездой Криштиану Роналду.