Легендарный Роберто Дюран назвал лучшего боксера всех времен
По его мнению, это Шугар Рэй Робинсон
около 2 часов назад
73-летний экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала боксерской славы Роберто Дюран выразил свое мнение по поводу лучшего боксера всех времен. Слова приводит портал SecondsOut.
Шугар Рэй Робинсон — он лучший!
Робинсон выступал в чрезвычайно широком диапазоне весов — от легкого до полутяжелого класса. Его профессиональная карьера длилась 25 лет — с 1940 по 1965 год.
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