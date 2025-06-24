Денис Седашов

73-летний экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала боксерской славы Роберто Дюран выразил свое мнение по поводу лучшего боксера всех времен. Слова приводит портал SecondsOut.

Шугар Рэй Робинсон — он лучший! Роберто Дюран

Робинсон выступал в чрезвычайно широком диапазоне весов — от легкого до полутяжелого класса. Его профессиональная карьера длилась 25 лет — с 1940 по 1965 год.