У Фьюри рассказали, когда Усик прибудет на бой Тайсона с Чисорой
Леннокс Льюис: «Фьюри смотрит на бой с Чисорой как на разминку перед Усиком»
Легендарный боксер спрогнозировал результат предстоящей трилогии
01 декабря 15:44
Леннокс Льюис / Фото - boxingscene.comБывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу Seconds Out , что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) сможет победить Дерека Чисору (33-12, 23 КО) в их трилогии.
«Чисоре нужно выйти на бой во всеоружии. Это его единственный шанс. Это словно лотерея. Ты дерешься за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Ему нужно показать, что он хочет стать чемпионом, он должен причинить урон».
«Чисора должен захотеть перебоксировать Фьюри. Ему нужно хотеть сблизиться с Фьюри. Дереку необходимо бить по нему. Это его третья попытка. Мало кто из боксеров дрался с соперником трижды, а третий раз – еще и за титул в супертяжелом весе».
«Победит тот, кто этого хочет. Я думаю, что сейчас у Фьюри есть преимущество, потому что он чемпион. Он смотрит на этот бой как на разминку перед Усиком. Чисора видит это так: «Это мой шанс, моя возможность. Она прямо передо мной, мне нужно ей воспользоваться».
Напомним, поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря на лондонском стадионе Tottenham Hotspur.