И снова не Кличко. Льюис назвал двух своих соперников с самым тяжелым ударом
Леннокс Льюис назвал имена любимых боксеров
Боксер не назвал ни одного украинца
23 декабря 09:47
Фото: boxingscene.comЭкс-абсолютный чемпион мира в «королевском» дивизионе Леннокс Льюис назвал боксеров, за выступлениями которых ему интересно было наблюдать. Список легендарный боксер написал в Twitter.
Я не могу выделить одного боксера. В мой список любимых боксеров включены Шугар Рэй Робинсон, Рэй Леонард, Сальвадор Санчес, Марвин Хаглер, «Принц» Насим Хамед, Джо Кальзаге, Шейн Мосли, Флойд Мейвезер, Хулио Сесар Чавес, Роберто Дюран и Аарон Прайор.
Леннокс Льюис призвал Фьюри не недооценивать Усика.
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