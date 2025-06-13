Олег Гончар

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал об организации поединка между чемпионом мира WBC в бриджервейте Кевином Лереной (31-3, 15 KO) из ЮАР и бывшим чемпионом мира в двух дивизионах Лоуренсом Околи (21-1, 16 KO) из Великобритании.

«Лерена обратился к WBC с просьбой разрешить ему драться за титул Silver в супертяжелом весе, сохраняя свой текущий титул. Мы позволим ему провести этот бой, а затем решим, вернется ли он в бриджервейт или останется в супертяжелом весе». Маурисио Сулейман

Бой состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в андеркарде вечера бокса, главной событием которого станет реванш за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.