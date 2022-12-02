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Ли Вуд проведет поединок в январе 2023 года

Вероятно, боя с Санта Крусом пока не будет
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 14:12
Ли Вуд проведет поединок в январе 2023 года
Ли Вуд / Фото - soloboxeo.com
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью для iD Boxing рассказал о планах чемпиона мира по версии WBA World в полулегком дивизионе Ли Вуда (26-2, 16 КО).

«Мы готовы к бою с Санта Крусом, Маурисио Ларой, Кико Мартинесом. Ли Вуд вернется в январе. Бой с Санта Крусом уже давно заказала WBA. Но они проводили промежуточные бои, Вуд получил травму. Мы не согласны с распределением, которое составляет 75-25 в пользу Санта Круса, но нам нужно двигаться с карьерой Ли Вуда. Он собирается драться в январе. Мы разговариваем с PBC».


Напомним, WBA в очередной раз назначила поединок между Вудом и суперчемпионом мексиканцем Лео Санта Крусом (38-2-1, 19 КО).
Владимир Кириченко
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Ли Вуд Эдди Хирн

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