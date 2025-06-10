«Ломаченко мог достичь еще большего». Нельсон подвел итоги карьеры Ломаченко

Денис Седашов

Британский экс-чемпион мира Джонни Нельсон прокомментировал завершение карьеры 37-летнего украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), выразив уважение к его достижениям, но также отметил, что боксер не полностью реализовал свой потенциал. Слова приводит Sky Sports.

Если оценивать его карьеру в целом — он очень хорошо проявил себя как профессионал. Но я считаю, что Ломаченко мог достичь еще большего. Чувство непобедимости исчезло после второго поражения в бою за чемпионский титул. Но кто рискует так рано сражаться за пояса? Только такой парень, как он. У него было всего одно поражение в любителях, и то он быстро отомстил. Джонни Нельсон

Он также подчеркнул дружбу Ломаченко с Александром Усиком и нестандартный стиль украинских боксеров:

Их пытались критиковать за манеру боя, но посмотрите, кем они стали. В боях Ломаченко было много блестящих моментов. Еще в любителях он боксировал как настоящий профи — легко разбирал соперников.

Джонні Нельсон



IBF лишила Ломаченко чемпионского титула.