Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры

Очередной неоднозначный пост Василия в соцсетях

Василий Ломаченко

22 ноября стало известно о том, служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.А уже 2 декабря ее зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. В этот же день серию снимков из Киево-Печерской Лавры опубликовал экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО). Что именно боксер имел ввиду он не уточнил, подписав пост лишь смайликом:

Отметим, что за последние месяцы это далеко не первый неоднозначный пост Ломаченко в соцсетях. Много вопросов к боксеру и у его украинских коллег.

Ранее сообщалось о том, что после победы над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО), Василий вернулся в Украину. По информации Александра Усика (20-0, 13 КО) его кум планировал вернуться на военную службу.