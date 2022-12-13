Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:10
Телемагазин
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

Ломаченко опубликовал фото с предателем Украины митрополитом лукой, призвавшим бомбить мирные города

Непонятно на чьей стороне звездный боксер
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 11:32
Ломаченко опубликовал фото с предателем Украины митрополитом лукой, призвавшим бомбить мирные города
Василий Ломаченко / Фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает собирать «поклонников» в Украине.

Титулованный боксер в Instagram опубликовал совместную фотографию со скандально известным митрополитом запорожским и мелитопольским лукой.

«Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились».


«Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле».




Отметим, что Ломаченко так и не признал россию странной-террористкой, которая уничтожает мирные города и население Украины.

Ранее Василий опубликовал часть интервью с лукой. Этот церковный деятель заявлял, что украинцы заслуживают российских бомбардировок, а также ведет сотрудничество с рашистами. Накануне против митрополита ввели СНБО ввела санкции.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
Бокс Профессиональный бокс
10:34
«У меня есть привилегии выбирать соперника». Беринчик ответил, сразится ли с Ломаченко
«У меня есть привилегии выбирать соперника». Беринчик ответил, сразится ли с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 22:06
ESPN составила рейтинг топ-100 лучших боксеров современности. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
ESPN составила рейтинг топ-100 лучших боксеров современности. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 17:32
В 2023 году может состояться бой за звание «абсолюта» Ломаченко – Беринчик
В 2023 году может состояться бой за звание «абсолюта» Ломаченко – Беринчик
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 14:00
Хэйни хочет провести защиту титулов с Ломаченко в марте 2023 года
Хэйни хочет провести защиту титулов с Ломаченко в марте 2023 года
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 10:17
Ровно 5 лет назад Ломаченко завоевал победу в первом в истории поединке двукратных олимпийских чемпионов
Ровно 5 лет назад Ломаченко завоевал победу в первом в истории поединке двукратных олимпийских чемпионов
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 16:38

Новости: Бокс

«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
Профессиональный бокс
10:34
Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
Профессиональный бокс
09:52
Лапин рассказал, зачем вся команда Усика приехала на бой Фьюри – Чисора
Лапин рассказал, зачем вся команда Усика приехала на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
09:28
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Профессиональный бокс
08:48
Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри
Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
08:22
Эннис признался, что его разочаровала новость о бое с Чухаджяном
Эннис признался, что его разочаровала новость о бое с Чухаджяном
Профессиональный бокс
07:48
Джошуа оценил возможность подраться по правилам MMA
Джошуа оценил возможность подраться по правилам MMA
Профессиональный бокс
07:26
Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»
Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»
Профессиональный бокс
06:50
Уоррен: «В следующем году Дюбуа и Джойс могут поучаствовать в нескольких хороших поединках»
Уоррен: «В следующем году Дюбуа и Джойс могут поучаствовать в нескольких хороших поединках»
Профессиональный бокс
04:55
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости