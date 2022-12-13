Хэйни хочет провести защиту титулов с Ломаченко в марте 2023 года
Ломаченко опубликовал фото с предателем Украины митрополитом лукой, призвавшим бомбить мирные города
Непонятно на чьей стороне звездный боксер
13 декабря 11:32
Василий Ломаченко / Фото - Getty ImagesБывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает собирать «поклонников» в Украине.
Титулованный боксер в Instagram опубликовал совместную фотографию со скандально известным митрополитом запорожским и мелитопольским лукой.
«Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились».
«Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле».
Отметим, что Ломаченко так и не признал россию странной-террористкой, которая уничтожает мирные города и население Украины.
Ранее Василий опубликовал часть интервью с лукой. Этот церковный деятель заявлял, что украинцы заслуживают российских бомбардировок, а также ведет сотрудничество с рашистами. Накануне против митрополита ввели СНБО ввела санкции.
Комментарии 0