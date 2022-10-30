Ломаченко с большим трудом победил Ортиса

Украинец провел тяжелейший бой со времен Теофимо Лопеса

Василий Ломаченко, Джемейн Ортис / Фото: twitter

На малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США украинский легковес 34-летний Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в тяжелом поединке выиграл у американского проспекта Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).



Ломаченко отдал сопернику первые раунды, когда Ортис на полную использовал свой джеб и комбинации джеб+прямой. Украинец же долго искал нужную дистанции и момент для удара.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ЛОМАЧЕНКО - ОРТИС

В третьем раунде Ломаченко потряс соперника, но все равно был менее активен. Перебирать инициативу украинец начал уже с пятого раунда, когда Джемейн стал понемногу проигрывать в скорости.

В чемпионских раундах преимущество украинцы было неоспоримым, но оно было не в пропасть, как было со многими другими оппонентами. Однозначно, Ортис дал украинцу намного более тяжелый бой чем Масайоши Накатани и Ричард Комми.

По итогам поединка судьи отдали победу Украинцу: 115:113, 116:112, 117:111.

Более детально о бое можно прочесть в нашей онлайн трансляции.