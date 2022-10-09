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Ломаченко: «Усик покажет очень умный и техничный бокс с Фьюри»
Василий считает, что габариты не помогут британцу
09 октября 14:45
Василь Ломаченко / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing высказался о потенциальном поединке чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).
«Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Фьюри. Габариты и скорость Фьюри не имеют значения».
Напомним, ранее менеджер Усика призвал Фьюри подписать контракт на бой.
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