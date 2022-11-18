Лопес: «Мы пытались устроить бой с Мартином, однако он не захотел сражаться»
Лопес: «Как только я доберусь до полусреднего веса, то у Спенса и Кроуфорда не будет возможности отказать мне»
Бывший лидер легкого дивизиона бросил вызов звездным соотечественникам
18 ноября 08:21
Теофимо Лопес / Фото - espn.comЭкс-абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (17-1, 13 КО) высказался о возможных поединках с обладателями титулов в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (38-0, 29 КО) и Эрролу Спенсу (28-0, 22 КО).
Цитирует Лопеса boxingnews24.com.
«Слишком много эго. У этих ребят слишком высокое мнение о себе. Я не знаю, кто из них превосходит в этом направлении, Спенс это или Кроуфорд. Кроуфорд, я думаю, он очень гордый парень. Вероятно, это ему вредит. Теренс недавно дал большое интервью, но я его не стал читать. Просто увидел заглавие, в котором было сказано, что ему необязательно становиться абсолютным чемпионом в полусреднем весе, потому что он это сделал в первом полусреднем».
«Я тогда очень удивился, ведь дело не в том, чтобы сделать это только один раз. Дело в том, чтобы установить рекорд, которого не было до тебя. Посмотрите на Клариссу Шилдсу. Девушка была чемпионкой в нескольких дивизионах и не останавливается. Это менталитет. Знаете что? Меня даже не волнует, что они собираются делать. Вероятно, у них есть свои причины, чтобы не драться. Возможно, это гордость или эго, но как только я доберусь до 147 фунтов, у вас не будет возможности отказать мне».
Напомним, 10 декабря в Нью-Йорке Теофимо должен был провести поединок против экс-чемпиона мира Хосе Педрасы.
Комментарии 0