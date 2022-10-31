Лопес-старший считает, что Ломаченко заслуженно победил в бою с Ортисом
Лопес намерен в 2023 году провести поединки против Джервонты и Тейлора
Титулованный американец также упомянул и о Райане Гарсии
31 октября 10:00
Теофимо Лопес / Фото - DAZNЭкс-абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу TheOnlyKayla заявил, что в 2023 году намерен разделить ринг с Джошем Тейлором (19-0, 13 KO) или Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 KO).
«Я бы сказал, что идеальный соперник для меня – Джош Тейлор. Это может быть он или даже я против Джервонты Дэвиса. Это тоже отличный бой. Мы оба обладаем тяжелым ударом. Этот поединок однозначно стоит посмотреть. Также есть Райан Гарсия. Этот список можно еще долго продолжать. Эти парни в конечном итоге поднимутся в первый полусредний вес. Я определенно нацелен на что-то подобное».
«Этот год мы закроем очень хорошо. Боже, 2023 год будет безумным».
Напомним, что свой следующий бой Лопес проведет 10 декабря в Нью-Йорке против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы (29-4-1, 14 KO).
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