Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:00
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Лопес намерен в 2023 году провести поединки против Джервонты и Тейлора

Титулованный американец также упомянул и о Райане Гарсии
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 10:00
Лопес намерен в 2023 году провести поединки против Джервонты и Тейлора
Теофимо Лопес / Фото - DAZN
Экс-абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу TheOnlyKayla заявил, что в 2023 году намерен разделить ринг с Джошем Тейлором (19-0, 13 KO) или Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 KO).

«Я бы сказал, что идеальный соперник для меня – Джош Тейлор. Это может быть он или даже я против Джервонты Дэвиса. Это тоже отличный бой. Мы оба обладаем тяжелым ударом. Этот поединок однозначно стоит посмотреть. Также есть Райан Гарсия. Этот список можно еще долго продолжать. Эти парни в конечном итоге поднимутся в первый полусредний вес. Я определенно нацелен на что-то подобное». 


«Этот год мы закроем очень хорошо. Боже, 2023 год будет безумным». 


Напомним, что свой следующий бой Лопес проведет 10 декабря в Нью-Йорке против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы (29-4-1, 14 KO).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Джервонта Дэвис Джош Тейлор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
11:48
Лопес: «Верю, что у Ломаченко есть шанс стать чемпионом мира»
Лопес: «Верю, что у Ломаченко есть шанс стать чемпионом мира»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 13:00
Лопес-старший считает, что Ломаченко заслуженно победил в бою с Ортисом
Лопес-старший считает, что Ломаченко заслуженно победил в бою с Ортисом
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 08:41
Лопес: «Ортис меня сильно впечатлил»
Лопес: «Ортис меня сильно впечатлил»
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Ломаченко рассказал, какой бой в карьере его больше всего разочаровал
Ломаченко рассказал, какой бой в карьере его больше всего разочаровал
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 07:37
Лопес: «Приду за всеми поясами первого полусреднего дивизиона в 2023 году»
Лопес: «Приду за всеми поясами первого полусреднего дивизиона в 2023 году»
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 15:34

Новости: Бокс

WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
Профессиональный бокс
12:00
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Профессиональный бокс
11:48
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Профессиональный бокс
11:12
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Профессиональный бокс
10:00
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Профессиональный бокс
09:52
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Профессиональный бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Профессиональный бокс
09:22
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
08:59
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Профессиональный бокс
08:45
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости