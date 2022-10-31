Экс-чемпион мира: «Ломаченко – отличный пример для всех»
Лопес-старший считает, что Ломаченко заслуженно победил в бою с Ортисом
Американский специалист – о возвращении украинца в ринг
31 октября 08:41
Василий Ломаченко и Джемейн Ортис / Фото - ringtv.comОтец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (17-1, 13 КО), Теофимо Лопес-старший, в интервью YouTube-каналу Themistode заявил, что бывший оппонент его сына Василий Ломаченко (17-2, 13 КО) заслужил победу над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
«Я думаю, что Ломаченко доминировал на протяжении всего боя. Возможно, он проиграл несколько раундов, но не много. Я считаю, что единогласное решение судей было хорошим».
«Был ли Ломаченко таким же, как в бою с моим сыном? Вовсе нет. Как мне показалось, он был немного ржавым. Но нельзя винить Ломаченко в этом. Он не дрался определенное время. Учитывая ситуацию в Украине, все, что там происходило, я думаю, что он все еще способен победить Девина Хэйни и Шакура Стивенсона. Даже с таким его выступлением я увидел, как Ломаченко забирает большинство раундов. Мне кажется, он вернется и выступит хорошо».
Напомним, что 30 октября Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей (115:113, 116:112, 117:111). Однако, оценки одного из судей раскритиковал Теренс Кроуфорд.
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