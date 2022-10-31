Лопес-старший считает, что Ломаченко заслуженно победил в бою с Ортисом
Лопес: «Верю, что у Ломаченко есть шанс стать чемпионом мира»
Бывший лидер легкого веса – о перспективах украинского боксера
31 октября 13:00
Василий Ломаченко / Фото - bloodyelbowЭкс-абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (17-1, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing c уверенностью заявил, что у его экс-соперника Василия Ломаченко (17-2, 13 КО) все еще есть шансы на завоевание титула абсолютного чемпиона мира.
«Ломаченко маленький для легкого веса. Я уже говорил об этом. Поэтому ему необходимо держать другой вес, двигаться по-другому. Я не видел, чтобы он так много крутился, как раньше. Я думаю, что Ломе нужно вернуться к определенным вещам».
«Его возраст начал сказываться, однако я верю, что у него есть шанс стать чемпионом мира. Послушайте, этот парень провел очень много боев. Он двукратный победитель Олимпиады. У него больше 400 поединков. Это однозначно сказалось».
Напомним, Лопес также прокомментировал победу Ломаченко над Джемейном Ортисом.
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