Лозан прошёл взвешивание перед боем 1/8 финала Гран-при WBC
Украинец и канадец встретятся 20 июня в Эр-Рияде в рамках престижного турнира
около 1 часа назад
Украинский боксер первой полусредней категории Данило Лозан (13-0, 8 КО) и канадец Эрик Басран (8-0, 3 КО) успешно прошли церемонию взвешивания накануне поединка 1/8 финала Гран-при WBC, который состоится 20 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Лозан показал вес 64,1 кг, в то время как Басран взвесился 63,7 кг.
22-летний уманец, который в предыдущем раунде одержал победу над узбеком Камронбеком Эшматовым по решению судей, готовится к важному бою в рамках престижного турнира.
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