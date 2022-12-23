Усик вошел в топ-3 рейтинга Р4Р от ESPN. На вершине продолжает находиться Кроуфорд
Лу ДиБелла: «Каким бы чудесным боксером я ни считал Усика, но в боксе размер имеет значение»
Американский промоутер – о возможном поединке украинца с «Цыганским королем»
23 декабря 15:46
Усик и Фьюри / Фото - skysportsИзвестный американский промоутер Лу ДиБелла поделился ожиданиями от возможного поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 KO) против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Они еще не подписали контракт, но я полностью верю, что это произойдет. Каким бы чудесным боксером я ни считал Усика, я думаю, что Фьюри является одним из лучших боксеров супертяжелого веса, которых я когда-либо видел. В боксе размер имеет значение, и я верю, что гораздо более крупный парень победит, хотя это будет и непросто».
Напомним, легендарный Рой Джонс назвал своего фаворита в бою Усик – Фьюри.
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