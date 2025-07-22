Олег Гончар

Британский тренер Барри Макгигэн поделился мыслями о потенциальном поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и 20-летним проспектом Мозесом Итауом (12-0, 10 КО), передает SecondsOut.

Макгигэн высоко оценил талант Итаума, назвав его особенным бойцом благодаря скорости, технике левши и нокаутирующей силе. Однако он отметил, что выносливость британца пока не проверена в долгих боях, так как тот не проходил полную дистанцию.

Я бы очень не хотел видеть Усика в бою с кем-то таким быстрым, молодым и полным жизненных сил, как Итаума сейчас. Барри Макгигэн

Макгигэн посоветовал Усику избегать молодых талантов вроде Итаума и сосредоточиться на реваншах с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа. По его словам, Итауму нужно ещё год для развития, чтобы быть готовым к бою за титул, но в будущем он станет серьёзной угрозой.

Ранее интерес к этому поединку выражал саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх.