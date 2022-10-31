Малиньяджи: «Я не думаю, что Хэйни уложится в лимит легкого веса перед боем с Ломаченко»

Все же экс-боксер верит в поединок

Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи в своем Youtube-канале заявил, что не уверен по поводу организации боя между Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) в 2023-м году.

«Если вы нагнетаете интригу, тогда вы должны устраивать бой. Я не думаю, что Хэйни уложится в лимит легкого веса. Я разговаривал с отцом Дэвина, и он продолжал настаивать на том, что Ломаченко опасается этого боя… Ломаченко не боится, он никогда не прятался от боев. Мы пришли к согласию в определенных моментах, но было и то, с чем мы не согласились. Ломаченко избегал Хэйни? Это неправда. На тот момент бой с Теофимо Лопесом был крупнее».

Ранее промоует анонсировал бой на 2023-й год.