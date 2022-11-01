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Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»

Легенда мирового бокса – о подъеме этого вида спорта
Бокс Профессиональный бокс
09:22
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Майк Тайсон / Фото - pennlive.com
Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон поделился мнением по поводу того, что популярные видеоблоггеры проводят профессиональные боксерские поединки.

Цитирует Тайсон в Twitter журналист Майкл Бенсон.

«Слушайте, мое эго говорит столько разных вещей, но на самом деле ютуберы очень помогают боксу. Мы должны выразить ютуберам респект, дать им пояса. Они поддерживают бокс живым. Бокс был, в основном, умирающим видом спорта. UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами, бои которых набирают по 25 млн просмотров. Бокс возвращается и благодарю за это шоуменов».


Накануне американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО) одержал победу над легендой и бывшем чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой (3-2, 2 КО).

Владимир Кириченко
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