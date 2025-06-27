Владимир Кириченко

Состоялась церемония взвешивания участников боя между обладателем титулов WBC Continental Americas и WBA International во втором среднем весе французом Кристианом Мбилле (28-0, 23 KO) и поляком Мацейем Сулецким (33-3, 13 КО).

Оба боксера показали одинаковый вес – 76,06 кг и уложились в лимит второго среднего дивизиона (до 76,2 кг).

The quest for Super Middleweight glory 🔥#MbilliSulecki | Friday LIVE on @ESPNPlus 6PM ET pic.twitter.com/kERdY0MI40 — Top Rank Boxing (@trboxing) June 26, 2025

Отметим, что Мбилле в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года. Тогда он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей в 10-раундовом поединке.

36-летний Сулецкий в феврале 2025-го завоевал вакантный титул WBC Silver в поединке с казахом Али Ахмедовым. Поляк победил Ахмедова техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, бой Мбилле за временный титул WBC против Сулецкого пройдет 27 июня в канадском Квебеке.

Титулом полноценного чемпиона WBC в этом весе в настоящее время владеет Сауль Альварес.