Олег Гончар

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун в интервью iFL TV рассказал о возможном возвращении британца на ринг.

Фьюри завершил карьеру в январе 2025 года после двух поражений от Александра Усика в 2024 году, но Браун не исключает его камбэка.

«Тайсон есть Тайсон — все зависит от его желания. Если захочет вернуться — вернется, нет — значит нет. Многое решат предложения. Все мечтают об одном поединке, а он может хотеть совсем другой. Возможно, захочет сначала реванш с Усиком за титулы, а уже потом сразиться с Джошуа».

Браун считает, что после годового перерыва Фьюри нужен промежуточный поединок перед большими титульными боями.

Браун добавил, что на месте Фьюри он бы организовал реванш с Усиком за титулы, а затем бой с Энтони Джошуа.

Решение будет зависеть от мотивации Фьюри и предложений промоутеров. Пока что возвращение остается гипотетическим, но интерес к «Цыганскому королю» не угасает.